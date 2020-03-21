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الصفقة المنتظرة.. بن عيادة يحسم الجدل حول انتقاله إلى الزمالك

السبت 21/مارس/2020 - 09:06 م
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حسين بن عيادة
حسين بن عيادة
الفجر الرياضي
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كشف الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة حسين بن عيادة عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك معه بعد تداول الأنباء عن اقترابه من القلعة البيضاء.


وخلال تصريحات لصحيفة "الشروق" الجزائرية قال بن عيادة: "لم يتواصل معي نادى الزمالك أو يفاوضنى بشكل شخصى حتى الآن".


ووتابع بن عيادة: "نادي الزمالك فريق كبير ولكنى مرتبط حاليا بعقد مع فريق قسنطينة ممتد لثلاثة أشهر، وسأدرس القرار المناسب مع وكيلى وأحسم الموقف".

يذكر أن ارتبط اسم الظهير الأيمن حسين بن عيادة بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة لتعوضيعه رحيل التونسي حمدي النقاز.
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