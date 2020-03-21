أحمد سعد عبر "إنستجرام": "أنا آخر من خرج من الحرم"

علق الفنان أحمد سعد، على صورة نشرها أثناء تأديته مناسك العمرة قبل إخلاء الحرم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور، والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وعلق "سعد"، على الصورة التي قام بنشرها قائلًا: "أنا آخر من خرج من الحرم.. وأنا أبكي على إخلاء الحرم لأول مرة كنت أشوف حاجة زي كدة.. وكأن كل الأرض قد خلت من ساكنيها.. يا رب عدي المحنة دي على خير".





ويتسأل حاليًا محبي الفنان أحمد سعد، هل خضع لتحاليل فيروس كورونا المستجد عقب عودته من العمرة بالمملكة العربية السعودية لاطمئنان جمهوره على صحته.





الجدير بالذكر أنه ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة 14 يومًا، "عزل ذاتى" كإجراء احترازي وذلك للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.



