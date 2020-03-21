بسبب كورونا.. الحكومة اليمنية تعلق صلاة الجماعة في المساجد





أعلنت الحكومة اليمنية، مساء السبت، أنها قررت تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد حتى إشعار آخر، وذلك من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، في بيان: إنه "تقرر إقامة صلاة الجمعة والجماعة في البيوت، وتعليق إقامتها في المساجد حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" .





وأضافت الو زارة اليمنية: أن القرار تضمن "إيقاف جميع حلقات التحفيظ، ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أية محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظاً على المجتمع من تداعيات الفيروس".





كما أكدت على أن "هذه الإجراءات الاحترازية تأتي نظراً لما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا السريع الانتشار، وكذلك حرص الشريعة الإسلامية على الحفاظ على أرواح الناس ودفع أي خطر عنها بأي وسيلة".





ودعت إلى "إتباع وسائل وإجراءات السلامة والبقاء في البيوت، والتقيد بتوجيهات الأطباء المختصين، وتعليمات وزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية لما فيه من مصلحة الجميع".



ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".



