آسر ياسين يتحدى كورونا بسبب عيد الأم

ونشر الفنان آسر ياسين، صورة تجمعه بوالدته، ومقطع فيديو، بمناسبة عيد الأم، الموافق اليوم، 21 مارس الجاري ظهرا فيه مرتدين "كمامة"، وقال "آسر": "كورونا مش كورونا، هقول لمامتي كل سنة ونتي طيبة"، كما ظهرت والدته منى الدغيدي في الفيديو قائله :"happy mothers day".





وعلق "ياسين"، على الصورة :"كل سنة وكل أمهاتنا بخير وصحة وربنا يستر"، كما علقت والدته على الصورة التي حملتها :"أنا ماما".





ويصور آسر ياسين حاليا مسلسل "بـ100 وش" مع الفنانة نيللي كريم، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل.





وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبي، حول طرق النصب التي يتعرض لها الأفراد في المجتمع المصري.



