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'استقلال الصحافة' تطالب بوقف طباعة وتداول الصحف بسبب 'كورونا'
السبت 21/مارس/2020 - 09:01 م
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ميسون أبو الحسن
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طالب بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بوقف طباعة الصحف الورقية في مصر، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بسبب فيروس كورونا المستجد، مما جعل الأمر ضروريًا تفاديًا لنقل أي عدوى.
وقال "العدل" في بيان له، إنه أصبح ضرورًا على مجلس الوزراء، إصدار قرار عاجل بهذا الشأن، خاصة في ظل عدم إقدام المؤسسات الصحفية على تلك الخطوة من تلقاء نفسها، لاعتبارات مالية.
وأضاف أن الصحف أحد أخطر عوامل نشر الفيروس، الذي ينتقل عبر ملامسة الأسطح، مقترحًا أن يتم تعويض تلك المؤسسات ماليًا، ضمن جملة الإنفاق الحكومي، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
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