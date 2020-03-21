'استقلال الصحافة' تطالب بوقف طباعة وتداول الصحف بسبب 'كورونا'

طالب بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بوقف طباعة الصحف الورقية في مصر، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بسبب فيروس كورونا المستجد، مما جعل الأمر ضروريًا تفاديًا لنقل أي عدوى.





وقال "العدل" في بيان له، إنه أصبح ضرورًا على مجلس الوزراء، إصدار قرار عاجل بهذا الشأن، خاصة في ظل عدم إقدام المؤسسات الصحفية على تلك الخطوة من تلقاء نفسها، لاعتبارات مالية.



