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محافظ المنيا: نتصدى لكل ما يحدث في السوق السوداء.. وملتزمين برفع الآذان فقط

السبت 21/مارس/2020 - 09:00 م
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اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا
اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا
داليا الحسين
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن جميع المقاهي والمحلات في المحافظة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالإغلاق في الـ 7 مساء، مشًيرا إلى أن الصيدليات ومحالات البقالة لا يسري عليها القرار.

وأضاف "القاضي"، خلال لقاء مباشر مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت: "نتصدى لكل ما يحدث فى السوق السوداء من بيع المطهرات وغيرها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، متابعا: " اغلقنا المساجد وملتزمين برفع الأذان فقط".

ونفى ما تردد عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في المحافظة، قائئلًا: "لو ظهرت حالات من أبناء المنيا كانوا يعملون على مركب في الاقصر أوجاءوا من عمرة وهم غير متواجدين في المحافظة الأن".


في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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