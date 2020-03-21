Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار جديد من برشلونة

السبت 21/مارس/2020 - 08:55 م
Advertisements
برشلونة
برشلونة
Advertisements
اتخذت إدارة نادي برشلونة الإسباني قرارًا جديدًا، وضعت منشآت النادي تحت خدمة حكومة إقليم كاتالونيا الإسباني ذاتي الحكم، لمواجهة انهيار افتراضي للرعاية الصحية في البلاد أو في حالة حدوث أي ظروف قصوى أخرى تتطلب توفير مساحات مختلفة للتعامل مع المتطلبات الاجتماعية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكدت مصادر أنه عرض عام، تم مناقشته بين أعضاء مجلس الإدارة، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تنفيذه لأن المدينة لديها العديد من المرافق المناسبة بشكل أكبر للتعامل مع هذا النوع من الطوارئ.



وعلى أي حال، يواصل "البلاوغرانا"، الذي ظل على اتصال بمجالس الصحة والداخلية الرياضة في كاتالونيا منذ بداية الأزمة الصحية، لعب دور نشط في مكافحة الوباء مع الالتزام بكافة توصيات الحكومة وتوعية المواطنين، بمساعدة الرياضيين وأعضاء الأجهزة الفنية، بضرورة أن البقاء في المنزل.
Advertisements

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعتين

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ حوالي 4 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ أقل من ساعتين

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ ساعة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل - نجم يوفنتوس يُعلن إصابته بفيروس كورونا القاتل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status