عاجل.. 'الوطنية للصحافة' تدرس وقف طباعة الصحف الورقية في مصر

قال محمد الهواري عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة سيتعقد اجتماعًا غدًا الأحد؛ لإقرار نتائج انتخابات مجالس إدارات وعموميات المؤسسات الصحفية القومية، التي كانت قد انعقدت خلال الشهر الجاري.



وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الهيئة ستدرس في اجتماعها غدًا، وقف طباعة وتداول الصحف الورقية في مصر مؤقتًا، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك أسوة بعدد من الدول العربية، تجنبًا لانتقال العدوى بشكل غير مباشر.



وأكد "الهواري" أن ما تمر مصر به الآن والعالم هو ظرف طارئ، وإذا ثبت أن الأوراق تتسبب في نقل عدوى الفيروس، سيتم وقف طباعة وتداول الصحف الورقية مؤقتًا، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين، مهما كلف ذلك من خسائر مادية، موضحًا أن مجلس الوزراء لم يتواصل مع الهيئة حتى الآن في ذلك الشأن، وإذا أصدر قرارًا بذلك فإن الهيئة ستلتزم بشكل تام وفوري.



وطالب "الهواري" من الشعب المصري الالتزام بالمكوث في المنزل، حفاظًا على حياة وأرواح المواطنين، خاصة وأن دول متقدمة كثيرة ولديها إمكانيات ضخمة، فقدت السيطرة على انتشار الوباء، مما جعل الأمر أكثر خطورة.



وشدد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، على ضرورة أن تفرض الدولة الآن حظرًا للتجوال، للحفاظ على التزام أكبر عدد من المواطنين بالمنازل وعدم الاختلاط، موضحًا أن الأسبوع المقبل هو الأهم في مرور الأزمة على مصر، وإذا مر بسلام ستكون كل الأمور في مصر بخير وتحت السيطرة.

