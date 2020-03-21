Advertisements
Advertisements
Advertisements

آسر ياسين يمزح مع عائلته بمناسبة عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 09:15 م
Advertisements
آسر ياسين
آسر ياسين
نادين نجدي
Advertisements
نشر الفنان آسر ياسين، فيديو جديد له، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، وهو يرتدي كمامة.

وكان في الفيديو يقول:"كرونا مش كرونا هقول لماتي كل سنة وانتي طيبة"، ومزح مع والده وهو يقول له "Happy mother's day""، فرد عليه والده قائلاً وهو يرتدي الكمانة:"أنا بابا يا آسر"، وبعد ذلك جاءت والدته وقالوا سوياً Happy mother's day.

وعلق آسر على الفيديو قائلاً:"Happy motherz day!!!كل سنة وكل أمهاتنا بخير وصحة وربنا يستر"

حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور عليه قائلاً:"ربنا يحفظهم ويطول عمرهم ويارب ديما كلكم مع بعض ف خير وصحه وعافيه وربنا يبارك ف والديك ويخليك ليهم يا اسر"، وقال معجب آخر:"اللهم ارحم امي واجعل قبرها روضه من رياض الجنه ..واحفظ كل أمهات المسلمين"، وكتب آخر:"من انضف الشخصيات اللى قابلتها فى حياتى واجمل أسره والعيله كلها".

يذكر أن اليوم عيد الأم، وهنأ الكثير من النجوم أمهاتهم عبر السوشيال ميديا، بالكثير من الكلمات القريبة من القلب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوم عيد الام مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يوجه رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية بشأن "كورونا"

منذ ساعة و 9 دقيقة

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ ساعة الا ربع

ناصر الخليفي يتلقي ضربة كبرى

منذ 36 دقيقة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

منذ 37 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هكذا احتفلت داليا مبارك بعيد الأم

بالأحمر.. سارة نخلة تحتفل valentines day

رانيا فريد شوقي تحتفل بـvalentines day مع زوجها

مع أقتراب عيد الأم ناهد السباعي توجه رسالة حب لوالدتها

كل ما تريد معرفته عن يوم يوم الأم Mother's Day الذي يحتفل به العالم العربي اليوم الموافق 21/3/2020

يوم الأم Mother's Day في عيون السينما المصرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

09:22 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status