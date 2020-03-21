آسر ياسين يمزح مع عائلته بمناسبة عيد الأم

نشر الفنان آسر ياسين، فيديو جديد له، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، وهو يرتدي كمامة.



وكان في الفيديو يقول:"كرونا مش كرونا هقول لماتي كل سنة وانتي طيبة"، ومزح مع والده وهو يقول له "Happy mother's day""، فرد عليه والده قائلاً وهو يرتدي الكمانة:"أنا بابا يا آسر"، وبعد ذلك جاءت والدته وقالوا سوياً Happy mother's day.



وعلق آسر على الفيديو قائلاً:"Happy motherz day!!!كل سنة وكل أمهاتنا بخير وصحة وربنا يستر"



حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور عليه قائلاً:"ربنا يحفظهم ويطول عمرهم ويارب ديما كلكم مع بعض ف خير وصحه وعافيه وربنا يبارك ف والديك ويخليك ليهم يا اسر"، وقال معجب آخر:"اللهم ارحم امي واجعل قبرها روضه من رياض الجنه ..واحفظ كل أمهات المسلمين"، وكتب آخر:"من انضف الشخصيات اللى قابلتها فى حياتى واجمل أسره والعيله كلها".



يذكر أن اليوم عيد الأم، وهنأ الكثير من النجوم أمهاتهم عبر السوشيال ميديا، بالكثير من الكلمات القريبة من القلب".