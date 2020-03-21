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آسر ياسين يمزح مع عائلته بمناسبة عيد الأم
السبت 21/مارس/2020 - 09:15 م
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نادين نجدي
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نشر الفنان آسر ياسين، فيديو جديد له، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، وهو يرتدي كمامة.
وكان في الفيديو يقول:"كرونا مش كرونا هقول لماتي كل سنة وانتي طيبة"، ومزح مع والده وهو يقول له "Happy mother's day""، فرد عليه والده قائلاً وهو يرتدي الكمانة:"أنا بابا يا آسر"، وبعد ذلك جاءت والدته وقالوا سوياً Happy mother's day.
وعلق آسر على الفيديو قائلاً:"Happy motherz day!!!كل سنة وكل أمهاتنا بخير وصحة وربنا يستر"
حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور عليه قائلاً:"ربنا يحفظهم ويطول عمرهم ويارب ديما كلكم مع بعض ف خير وصحه وعافيه وربنا يبارك ف والديك ويخليك ليهم يا اسر"، وقال معجب آخر:"اللهم ارحم امي واجعل قبرها روضه من رياض الجنه ..واحفظ كل أمهات المسلمين"، وكتب آخر:"من انضف الشخصيات اللى قابلتها فى حياتى واجمل أسره والعيله كلها".
يذكر أن اليوم عيد الأم، وهنأ الكثير من النجوم أمهاتهم عبر السوشيال ميديا، بالكثير من الكلمات القريبة من القلب".
وكان في الفيديو يقول:"كرونا مش كرونا هقول لماتي كل سنة وانتي طيبة"، ومزح مع والده وهو يقول له "Happy mother's day""، فرد عليه والده قائلاً وهو يرتدي الكمانة:"أنا بابا يا آسر"، وبعد ذلك جاءت والدته وقالوا سوياً Happy mother's day.
وعلق آسر على الفيديو قائلاً:"Happy motherz day!!!كل سنة وكل أمهاتنا بخير وصحة وربنا يستر"
حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور عليه قائلاً:"ربنا يحفظهم ويطول عمرهم ويارب ديما كلكم مع بعض ف خير وصحه وعافيه وربنا يبارك ف والديك ويخليك ليهم يا اسر"، وقال معجب آخر:"اللهم ارحم امي واجعل قبرها روضه من رياض الجنه ..واحفظ كل أمهات المسلمين"، وكتب آخر:"من انضف الشخصيات اللى قابلتها فى حياتى واجمل أسره والعيله كلها".
يذكر أن اليوم عيد الأم، وهنأ الكثير من النجوم أمهاتهم عبر السوشيال ميديا، بالكثير من الكلمات القريبة من القلب".
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