مفاجأة.. حقيقة انتقال محمد صلاح إلى مانشستر سيتى الصيف المقبل

اقترحت صحيفة إنجليزية حلاً لنادي مانشستر سيتي والذي يعانى هذا الموسم فى بطولة البريميرليج ، بعد أن حقق لقب الدوري فى آخر نسختين.









أشارت صحيفة "ديلى إكسبرس" الإنجليزية إلى أن يجب على مانشستر سيتى الحصول على خدمات نجم ليفربول محمد صلاح، ، وانتقاله إلى ملعب الاتحاد خلا موسم الانتقالات الصيفي المقبل.





وتابعت الصحيفة أن النجم المصري سيكون الحل الأمثل امام جوارديولا للعودة إلى المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









يذكر أن يهتم عمالقة أندية أوروبا بالحصول على خدمات محمد صلاح، وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد واليوفنتوس.