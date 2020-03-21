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أسماء أبو اليزيد تشارك أحمد الفيشاوي في فيلم "الحارث"

السبت 21/مارس/2020 - 08:58 م
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اسماء او اليزيد
اسماء او اليزيد
مصطفى فكيه
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تعاقدت شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، التي حققت خلال الفترة الماضية نجاحًا كبيرًا، لتنضم لأسرة فيلمها "الحارث" إلى جانب النجوم أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، وأسماء جلال، وعلى الطيب، وعمرو عبد الجليل، ونجوم آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقا.

وأكدت الفنانة أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنها انضمت لفريق عمل فيلم "الحارث" كـ ضيفة شرف في أحداث الفيلم بجانب أحمد الفيشاوي.

وصرح محمد نصار المشرف العام على الإنتاج أن الفيلم سيكون فيلما مملوء بالأثارة والتشويق، الذي يخرجه محمد نادر في أول أعماله الطويلة، وسيستعين في صناعته بخبرات من هوليود، وبدأ تصويره منذ عدة أسابيع وجاري تصويره حتى الآن

وانهى نصار حديثه أن الشركة لديها خطة إنتاج متنوعة خلال عام 2020، وأنهم حريصون على تقديم محتوى متميز قادر على المنافسة سيتم الإعلان عن باقي ملامحها تباعا، والفيلم بدأ تصويره منذ عدة أسابيع ويستعد للسفر لـ سيوة لاستكمال تصويره هناك.

ويجسد أحمد الفيشاوي شخصية صحفي خلال الأحداث ومتزوج من ياسمين رئيس الذى تشاركه في بطولة العمل، وتكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.

كانت آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات في السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني وظهر في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب واسر ياسين.

وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، حيث بدأ فريق العمل التصوير الشهر الماضي ويستمر صناعه في التصوير خلال الفترة المقبلة لسرعة الانتهاء منه ودخوله عمليات المكساج والمونتاج استعدادًا لطرحه في السينمات.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
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الكلمات المفتاحية

فيلم الحارث أسماء ابو اليزيد أحمد الفيشاوي

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