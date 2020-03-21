Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعاون وزارتي الداخلية والصحة في مواجهة فيروس "كورونا"

السبت 21/مارس/2020 - 08:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
قامت وزارة الدفاع السعودية الممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، بتسخير جميع الإمكانات للمحافظة على صحة المواطن والمقيم على أرض الوطن.

وبدأت الخدمات الطبية للقوات المسلحة بتوزيع وإنشاء مستشفياتها المتنقلة لمساندة الجهود الاحترازية والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الإطار، تم تجهيز مستشفى متنقل بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وذلك لأخذ الاحتياطات القصوى في إجراءات الكشف الأوّلي، وفرز الحالات قبل دخولها للمستشفيات الرئيسية، ورفع جاهزية المنشآت الصحية بمنظومة المستشفيات المتنقلة التي تمتلك التجهيزات والمعدات المتطورة والطواقم الطبية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.

وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.

 وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.

وشددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم السبت، بأهمية التقيد بالتعليمات والتنظيمات التي تصدرها الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها.

وقالت في بيانها الصادر اليوم (السبت): "إن التقيد بهذه التعليمات واجب شرعي، ويأثم المكلف عند مخالفتها لقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والتقيد بهذه التعليمات من طاعة ولي الأمر.

وأوضح أن بالتقيد بالتعليمات تتحقق مصالح عامة وخاصة، وتُدرأ مفاسد عامة وخاصة، مبينة أنه كلما اُلتزم بها كان ذلك أحفظ للنفوس من أن تتلف، وأصون للأموال من أن تهدر، والشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

وأضافت: "إن الإثم بمخالفة هذه التعليمات يعظم نظراً لأن المخالف لا يجني على نفسه فقط، وإنما يتعدى أثر مخالفته إلى غيره، وقد قرر أهل العلم استنادا إلى نصوص الشريعة: (أن المعصية المتعدية للغير أشد من القاصرة)، سائلة الله تعالى أن يلطف بعباده، وأن يرفع عنهم هذا الوباء وهم في صحة وعافية وحسن حال وهو سبحانه اللطيف الخبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا طاعة ولي الأمر جائحة كورونا تعاون الصحة الداخلية احترازي

أخبار تهمك

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ أقل من ساعتين

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ ساعة

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب سعودي بفرنسا يكشف الأسباب الكبيرة لانتشار فيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعتين

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم يوفنتوس يُعلن إصابته بفيروس كورونا القاتل

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"كبار العلماء" تشدد على أهمية اتباع تعليمات مواجهة كورونا

"الصحة السعودية": حليب آرلا أورجانيك لا يقي من الفيروسات

سفير الصين بالسعودية: ملتزم بالبقاء في المنزل وفقا للتعليمات

"أمانة الجوف" تعلن إغلاق المحلات من 8 مساءً حتى 6 صباحاً

"الصحة" تؤكد استقرار حالة الباحة المصابة بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. مستشفى رفحاء تؤجل جميع المواعيد والعمليات الباردة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status