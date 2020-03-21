برلمانية تحذر: هذا الأسبوع هو الأخطر فى تاريخ مصر

ناشدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، جميع المواطنين بالالتزام في المنازل، وعدم النزول إلى الشارع حفاظا صحتهم وصحة اسرتهم، مؤكدة أن هذا الأسبوع يعد أهم أسبوع في حياة مصر، لأنه في حالة الوصول إلى 1000 حالة إصابة بفيرس كورونا سيصبح الأمر أخطر مما نحن عليه الآن.



وناشدت "أبو السعد" في تصريح إلى الفجر، المرأة المصرية التي كان لها دور مشرف في ثورات مصر، وكان لها دورا بارزا في بناء مصر الجديدة، بأن تحمي أسرتها وأولادها وعدم السماح لهم بالنزول إلى الشارع وإقناعهم بخطورة الأمر، والحفاظ على أسرتها، لأن الأمر لم يصبح خطيرًا على مصر فقط، وإنما يمثل خطورة على العالم بأكمله، لذلك أن تلتزم كل أسرة بما نصحت به الحكومة حتى نصبح في وضع أمن.





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح، أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.