Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاصي الحلاني لـ الفجر الفني: أغنية "بنت الجيران" أخذت أكثر من حجمها

السبت 21/مارس/2020 - 08:50 م
Advertisements
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
لمياء علي
Advertisements
أبدى فارس الغناء العربي الفنان اللبناني عاصي الحلاني، رأيه في مهرجان "بنت الجيران" للمغني حسن شاكوش وعمر كمال، والذي أحدث ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقال الحلاني في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش أخذت أكثر من حجمها، وذلك لأننا كل فترة نرى حالات تظهر كظاهرة ثم تتوارى بعد قليل.

وأضاف أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح وأي أغنية هنا أو هناك ما هي إلا مجرد ظواهر قد تعودنا عليها وسرعان ما ستنتهي ولايبقى لنا إلا الإبداع الحقيقي لأننا شعوب ذواقة وتفرق ما بين الفن والظواهر.

جدير بالذكر أن عاصي الحلاني طرح أغنية جديدة بعنوان "بويا محمد" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب" وحققت نجاحات كثيرة، والأغنية من كلمات فلكلور عراقي وتوزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ ساعة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ أقل من ساعتين

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم يوفنتوس يُعلن إصابته بفيروس كورونا القاتل

منذ أقل من ساعة

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب سعودي بفرنسا يكشف الأسباب الكبيرة لانتشار فيروس كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ ساعة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عصاي الحلاني يلتقي بالجالية العربية في المكسيك 2 فبراير المٌقبل

بعد يومين من طرحها.. الجمهور يشيد بأداء عاصي الحلاني في كليب "الوطن"

حسن شاكوش في أزمة أمام القضاء والسبب أغنية محمد حماقي "حاجة مستخبية"

"روتانا" تطرح أغنية "بويا محمد" للنجم عاصي الحلاني (فيديو)

عمرو أديب يرقص على أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش (فيديو)

رانيا فريد شوقي: لست ضد المهرجانات الشعبية.. وبحب "بنت الجيران"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status