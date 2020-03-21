عاصي الحلاني لـ الفجر الفني: أغنية "بنت الجيران" أخذت أكثر من حجمها

أبدى فارس الغناء العربي الفنان اللبناني عاصي الحلاني، رأيه في مهرجان "بنت الجيران" للمغني حسن شاكوش وعمر كمال، والذي أحدث ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية.



وقال الحلاني في تصريح خاص لـ" الفجر الفني" إن أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش أخذت أكثر من حجمها، وذلك لأننا كل فترة نرى حالات تظهر كظاهرة ثم تتوارى بعد قليل.



وأضاف أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح وأي أغنية هنا أو هناك ما هي إلا مجرد ظواهر قد تعودنا عليها وسرعان ما ستنتهي ولايبقى لنا إلا الإبداع الحقيقي لأننا شعوب ذواقة وتفرق ما بين الفن والظواهر.



جدير بالذكر أن عاصي الحلاني طرح أغنية جديدة بعنوان "بويا محمد" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب" وحققت نجاحات كثيرة، والأغنية من كلمات فلكلور عراقي وتوزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور.