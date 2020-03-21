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إيطاليا تسجل أعلى رقم لضحايا فيروس كورونا في يوم واحد بـ 800 حالة

السبت 21/مارس/2020 - 08:37 م
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حجر صحي
حجر صحي
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أعلنت إيطاليا، مساء اليوم السبت الموافق 21/3/2020، تسجيل 800 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في على مدار اليوم، وذلك فقًا لما نقلته قناة "العربية" الإخبارية منذ قليل في نبأ عاجل.

وكانت قد أعلنت إيطاليا، أمس الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة لتصل لـ627 خلال 24 ساعة فقط، قي جميع أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت السلطات الإيطالية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع ليصل إلى 4032 شخصًا حتي الآن.

وكانت قد حذرت منظمة الصحة العالمية من اعتقاد الكثيرون أن الفيروس المستجد يؤثر فقط على كبار السن، مؤكدة أن الجائحة يمكن أن تقتل حتى الشباب.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، خلال تصريحات صحفية: "لدي رسالة للشباب: لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم في المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم، حتى إذا لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفرق بين الحياة والموت لشخص آخر".
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