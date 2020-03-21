نائب الرئيس الأمريكي يعلن خضوعه لفحص فيروس "كورونا"





أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، أنه سيخضع هو وزوجته إلى فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بعدما تبين أن أحد مساعديه مصاب بالفيروس.





وقال بنس: "انطلاقا من المهمات التي أقوم بها بوصفي نائبًا للرئيس على رأس فريق البيت الأبيض لمكافحة الفيروس، سأخضع أنا وزوجتي لفحص كورونا في وقت لاحق بعد الظهر"، مضيفاً " لا الرئيس دونالد ترامب ولا أنا تواصلنا في شكل مباشر مع هذا الموظف"، لافتا إلى أن "الأخير بخير".





وقال ترامب، في وقت سابق من اليوم، إنه "توصل إلى اتفاق مع كندا والمكسيك؛ للعمل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا"، موضحاً أنه "تم الاتفاق مع البلدين على قوانين جديدة للسفر على الحدود وتعليق الحركة لمكافحة انتشار الفيروس".





كما لفت إلى أن مدينة نيويورك الآن في "حالة كارثية" بعد انتشار الوباء فيها، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بمواجهة الفيروس وتقديم الإغاثة للأسر الأمريكية.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".



