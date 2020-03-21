Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب الرئيس الأمريكي يعلن خضوعه لفحص فيروس "كورونا"

السبت 21/مارس/2020 - 08:10 م
Advertisements
نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي
وكالات
Advertisements

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، أنه سيخضع هو وزوجته إلى فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بعدما تبين أن أحد مساعديه مصاب بالفيروس.

وقال بنس: "انطلاقا من المهمات التي أقوم بها بوصفي نائبًا للرئيس على رأس فريق البيت الأبيض لمكافحة الفيروس، سأخضع أنا وزوجتي لفحص كورونا في وقت لاحق بعد الظهر"، مضيفاً "لا الرئيس دونالد ترامب ولا أنا تواصلنا في شكل مباشر مع هذا الموظف"، لافتا إلى أن "الأخير بخير".

وقال ترامب، في وقت سابق من اليوم، إنه "توصل إلى اتفاق مع كندا والمكسيك؛ للعمل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا"، موضحاً أنه "تم الاتفاق مع البلدين على قوانين جديدة للسفر على الحدود وتعليق الحركة لمكافحة انتشار الفيروس".

كما لفت إلى أن مدينة نيويورك الآن في "حالة كارثية" بعد انتشار الوباء فيها، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بمواجهة الفيروس وتقديم الإغاثة للأسر الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نائب الرئيس الأمريكي كورونا فيروس كورونا فحص الكورونا صحة عالمية الرئيس الأمريكي

أخبار تهمك

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ ثلث ساعة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مبابي يقترب من ريال مدريد.. تفاصيل جديدة

منذ أقل من ساعة

طبيب سعودي بفرنسا يكشف الأسباب الكبيرة لانتشار فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

08:08 م

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status