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الأوقاف تخصص خطًا ساخنًا للإبلاغ عن مخالفات غلق المساجد

السبت 21/مارس/2020 - 08:24 م
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محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
محمود الجلاد
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خصصت وزارة الأوقاف المصرية، الخط التالي (01008806466) لتلقي أي مخالفات عبر المكالمة أو الرسالة للإبلاغ عن أي مخالفة في غلق المساجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه لا مساس بمستحقات العاملين بها مدة غلق المساجد، سائلة الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وأعلنت دار الإفتاء في بيان سابق، عن توقف العمل غدًا الأحد وبعد غد الاثنين بسبب أعمال تطهير لمبنى دار الإفتاء المصرية، ولن يكون هناك استقبال للفتاوى أو الجمهور خلال اليومين.

وأعلنت جامعة الأزهر تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي لتبدأ يوم ٣٠ مايو ٢٠٢٠م على أن تكون امتحانات التصفية يوم ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠م.

وأعلنت جامعة الأزهر إيقاف جميع المناقشات العلمية ماجستير ودكتوراة خلال فترة تعليق الدراسة وذلك وفقا للقرار الصادر من رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خالص التهنئة للدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، بتعينه مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية،، لافتًا إلى أنه من الشخصيات التي لها خبرة وباع طويل جدًا في هذا المجال خصوصًا في ظل الأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد الآن.

وأثنى رئيس جامعة الأزهر على القرار، مؤكدًا أنه: "الرجل المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب"، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر وقطاعها الطبي المتميز بكلياته ومستشفياته ومراكزه المتخصصة تقدم له كافة أوجه الدعم في مهمته الجليلة والصعبة، في المستجدات الراهنة لخدمة الوطن والمواطن خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين، كان ضيف الصالون العلمى الأول الذى نظمته كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة مطلع شهر مارس الجارى للتوعية بفيروس كورونا بحضور فضيلة رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ولفيف من طلاب وطالبات جامعة الأزهر. 

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