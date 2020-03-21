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عاجل - أول تعليق من ديبالا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد

السبت 21/مارس/2020 - 08:19 م
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ديبالا
ديبالا
أحمد عصام
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أعلن اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي إصابته بفيروس كورونا بعد خوضه للفحوصات الطبية اللازمة في الساعات الماضية.

وكتب ديبالا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "مرحباً بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا قد تلقينا للتو نتائج اختبار فيروس كورونا، وقد أظهرنا أنا وأوريانا (صديقته) نتائج إيجابية".

وتابع : "لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة، ةشكرا على رسائل الجميع وتحياتي".

يذكر أن ديبالا يعد هو اللاعب الثالث الذي يصاب في فريق يوفنتوس بعد الثنائي دانييل روجاني وبليز ماتويدي.

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