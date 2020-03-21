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عاجل - أول تعليق من ديبالا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد
السبت 21/مارس/2020 - 08:19 م
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أحمد عصام
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أعلن اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي إصابته بفيروس كورونا بعد خوضه للفحوصات الطبية اللازمة في الساعات الماضية.
وكتب ديبالا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "مرحباً بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا قد تلقينا للتو نتائج اختبار فيروس كورونا، وقد أظهرنا أنا وأوريانا (صديقته) نتائج إيجابية".
وتابع : "لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة، ةشكرا على رسائل الجميع وتحياتي".
يذكر أن ديبالا يعد هو اللاعب الثالث الذي يصاب في فريق يوفنتوس بعد الثنائي دانييل روجاني وبليز ماتويدي.
وكتب ديبالا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "مرحباً بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا قد تلقينا للتو نتائج اختبار فيروس كورونا، وقد أظهرنا أنا وأوريانا (صديقته) نتائج إيجابية".
وتابع : "لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة، ةشكرا على رسائل الجميع وتحياتي".
يذكر أن ديبالا يعد هو اللاعب الثالث الذي يصاب في فريق يوفنتوس بعد الثنائي دانييل روجاني وبليز ماتويدي.
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