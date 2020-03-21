عاجل - نجم يوفنتوس يُعلن إصابته بفيروس كورونا القاتل

أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب الأرجنتيني إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وكتب ديبالا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : "مرحبًا بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا تلقينا للتو نتائج اختبار فيروس كورونا، والتي أظهرت نتيجة إيجابية لي ولصديقتي أوريانا".







وأكد اللاعب الأرجنتيني إصابته بفيروس كورونا لكنه أشار بأنه بحالة صحية جيدة ويتلقى العلاج لهذا الفيروس.





وأصبح ديبالا ثاني اللاعبين في يوفنتوس يصاب بفيروس كورونا بعدما سبقه زميله الفرنسي بليز ماتويدي.



