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أحمد موسى يطالب بالتزام المنزل: "الدولة جابت من الآخر" (فيديو)

السبت 21/مارس/2020 - 08:17 م
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داليا الحسين
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حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من عدم تطبيق الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 "، مشيرًا إلى أن مصر تمر بأصعب أسبوع منذ بداية ظهور المرض.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن ما يحدث في العالم خاصة إيطاليا أمر يقلق الجميع، مطالبًا المواطنين الالتزام بحظر التجوال وإلزام المنزل، معلقًا: "البلد عملت اللي عليها.. وجابت من الآخر".

وأشار إلى أن الشوارع في إيطاليا وألمانيا وأسبانيا وبريطانيا خالية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن مدينة نيويورك أصبحت منطقة كوارث؛ لأن عدد المصابين تجاوز 10 آلاف أمريكي، معلقُا: "إحنا ليه مش بنطلع قرار أن الناس تلزم بالبيوت.. إحنا مش أقل من العالم.. واللي يخالف يحبس أو يدفع غرامة زي دول العالم".

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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