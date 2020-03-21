بريطانيا تسجل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا





سجلت المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم السبت، 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 220 حالة.





وقالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية: إن "أعمار المرضى المتوفين تتراوح من 41 و94 سنة"، مشيرة إلى أن كلهم كانوا في حالات صحية صعبة.





وسجلت في أراضي المملكة المتحدة بشكل عام، حسب الإحصائية السابقة، 4094 إصابة بعدوى فيروس كورونا، بينها 180 وفاة.







ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".



