حملة مكثفة لتطهير المساجد والكنائس بمحافظة الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية، بدأت مديرية الطب البيطري بالمحافظة برش وتطهير الديوان العام وعدد من المنشآت الخدمية ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها.









وشدد محافظ الجيزة، في بيان صحفي اليوم السبت، على تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة، وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.









وأشار المحافظ أن عمليات الرش والتطهير، شملت عدد من المناطق بجميع أنحاء المحافظة ومنها حى العمرانية، حيث تم رش وتطهير مبنى المحافظة وإدارات الديوان بالكامل وأمام مبنى التأمين الصحي بشارع أحمد كامل والكنيسة الإنجيلية بشارع بسام الشريف والاكمنة وأقسام الشرطة وجميع المبانى ومكاتب الادارات بمقر حى الدقى.





كما تم رش وحدة مرور بين السريات والمسجد الملحق بها وإدارة الحماية المدنية والمركز الثقافى الإسلامى بالجيزة بمركز ومدينة كرداسة، كما تم رش كنيسة مار مرقس وكنيسة العزبة ومساجد الخضر وشديد وأبو عيطه والأربعين والتقوى والوحدة الصحية ومراكز الشباب والإدارة البيطرية ورش وتطهير الوحدة المحلية بكرداسة ووحدة ناهيا وبنى مجدول ووحدة كفر حكيم ومجزر ناهيا وإدارة الكهرباء.





بالإضافة إلى عدد من دور العبادة ومساجد المعتمدية والمسجد الكبير والمساجد الموجودة بقرية ناهيا مركز ومدينة منشأة القناطر، حيث تم رش وتطهير الوحدة المحلية ببنى سلامة ودور العبادة والإدارة البيطرية بالمنصورية ومجزر نكلا وادراة وردان والوحدة المحلية بوردان وتم رش وتطهير سوق الجمال ببرقاش والمسجد الملحق به والوحدة المحلية ببرقاش ومساجد ام دينار ومسجد التقوى ودور العبادة والإدارة البيطرية بقرية وردان وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر، كما تم رش وتطهير وحدة المتانيا ومجزر المتانيا ومجزر العياط والإدارة الزراعية بالعياط ومنى مركز ومدينة العياط.





كما تم رش الإدارة البيطرية بحى شمال الجيزة ومركز إيواء الحيوانات الآليفة ووحدة إمبابة البيطرية، كما تم رش وتطهير الإدارة البيطرية بحى بولاق الدكرور وفي حى الوراق تم رش وتطهير مراكز تحصين كفور الوراق.





وفي مركز ومدينة أطفيح تم رش والإدارة البيطرية باطفيح ورش وتطهير مبنى مركز ومدينة أوسيم والوحدات المحلية والصحية التابعة له والشهر العقاري والإدارة البيطرية وعدد من المساجد بقرية شنبارى وفي مدينة البدرشين تم رش وتطهير والإدارة البيطرية بالبدرشين والوحدة المحلية بقرية مزغونة مدينة الحوامدية كما تم رش مبنى مدينة الحوامدية بالكامل وقسم شرطة الحوامدية، إضافة إلي رش وتطهير عدد من المنشآت والبنوك بالتعاون مع المجتمع المدني .



