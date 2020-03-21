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هيفاء وهبي تكشف عن حقيقة إصابتها بفيروس الكورونا

السبت 21/مارس/2020 - 08:41 م
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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
نادين نجدي
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إنتشرت في الآوان الأخيرة، الكثير من الأخبار، حول إصابة الفنانة الليبنانية هيفاء وهبي، بفيرس الكورونا، وصدق جمهورها هذا الخبر وقاموا بنشر هذا الخبر.

ردت هيفاء على هذا الخبر الذي انتشر بكل سخرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، وقالت:"‏ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا".

غضب الكثير من جمهورها من هذا الخبر وقال:"‏‎نفوس مريضة تستهوي الكذب والاستغلال القذر حتى للمواقف التي لا يصح استغلالها!! الف سلامة على قلبك من كل شر"، وكتب معجب آخر:"‏‎بعد الشر عنك الف سلامه عليك حبيب قلبي المشكلة انو في بعض الفانز الصغار يصدقو الخبر على طول زي ولد اختي عمرو ٩ سنوات صدق الخبر انهار الولد جالس بقول كذب ما هو بعد أصغر ما يفهم لحد ما شاف التويت صدق انشالله"، وقال آخر:"‏‎حسبي الله ونعم الوكيل فيهم..ما في عندهم مراعاة لمشاعر العالم...العمى ع هيك أشكال..الله يبعد عنك كل شر يا هيوف ويخليلك عيلتك".
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