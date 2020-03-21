صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول رغبة الزمالك في التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر، والذي ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.





وقال المصدر بأن فتحي تلقى اتصالات من جانب مسئولو الزمالك وعرضوا عليه الانضمام للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم مقبلة.





وأضاف المصدر بأن مسئولو النادي الأبيض قاموا الحديث مع نادر شوقي وكيل اللاعب وعرضوا عليه إقناع فتحي بالتوقيع للزمالك لكن نادر لم يبدي لهم اهتمامًا.





وواصل المصدر بأن الزمالك عرض على فتحي مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد لإغراءه بالانضمام للنادي الأبيض، لكن فتحي لم يرد عليهم ورفض الجلوس معهم.





وأشار المصدر إلى أن فتحي يرفض الانتقال للزمالك وعدم تكرار سيناريو عبد الله السعيد، ويفضل البقاء في الأهلي رغم عرض الزمالك وبيراميدز المغري.



