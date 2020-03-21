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جنات تحتفل بعيد الام على طريقتها الخاصة

السبت 21/مارس/2020 - 08:14 م
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جنات
جنات
سيدة صادق
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نشرت الفنانة "جنات" صورة لها مع والدتها وإبنتها إحتفالاً بعيد الأم وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جنات في الصورة مع والدتها تتوسطتها طفلتها وكانت جنات ترتدي بلوزة حمراء ووالدتها أيضاً كانت ترتدي فستان باللون الأحمر.

قامت جنات بالتعليق علي الصورة قائلة "القلب الوفي اللذي ينسى نفسه ويتذكرني ربنا يحفطك ويخليكي لينا انا واخواتي يا أغلى حاجه في الدنيا عيد_الأم، ست_الحبايب _جنات_مهيد".

جائت تعليقات الجمهور من معجبين" جنات "مليئة بالحب حيث علقو كالتالي" ماشاء الله تبارك الرحمن ربنا يحفظها، غزالة بنوتة الله يحفظكم، بنتك قمر اوي يا جنات، مامتك جميلة.

يذكر أن الإعلامية منى الشاذلى استضافت خلال حلقة اليوم، المطربة جنات، التي غنت لفيروس كورونا أغنية "ابعد يا شيطان" بعد طلب منى الشاذلى أن تفكر بماذا تغنى لهذا المرض، كما غنت أغنية "ست الحبايب" والتي أهدتها لكل الأمهات في عيدهن. برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة ‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎.
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