ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

ذكر تقرير إعلامي إسباني، بأن إدارة برشلونة الإسباني بدأ التحرك للتخلص من أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال التقرير بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يرغب في عودة البرازيلي فيليب كوتينيو مرة أخري إلى الفريق الكتالوني، ويري بأن على البرسا بيعه بصفة نهائية لأحد الأندية التي ترغب في ضمه.





وأعار برشلونة كوتينيو إلى بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم الجاري مع خيار الشراء النهائي مقابل 120 مليون يورو، ولكن من المتوقع عودته الى برشلونة.



