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ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

السبت 21/مارس/2020 - 08:08 م
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ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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ذكر تقرير إعلامي إسباني، بأن إدارة برشلونة الإسباني بدأ التحرك للتخلص من أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال التقرير بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يرغب في عودة البرازيلي فيليب كوتينيو مرة أخري إلى الفريق الكتالوني، ويري بأن على البرسا بيعه بصفة نهائية لأحد الأندية التي ترغب في ضمه.

وأعار برشلونة كوتينيو إلى بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم الجاري مع خيار الشراء النهائي مقابل 120 مليون يورو، ولكن من المتوقع عودته الى برشلونة.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية،  قالت بأن كوتينيو لا يمانع من العودة الى البريميرليج واللعب هناك على سبيل الإعارة الموسم القادم، حيث أن تشيلسي ومانشستر يونايتد من ضم الفرق المهتمة بضم

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