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ًصراع الهدافين.. من يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي في زمن كورونا؟ (أرقام)

السبت 21/مارس/2020 - 08:03 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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أصبح مصير جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا غامضًا، بعد تجميد النشاط الرياضي في معظم دول القارة العجوز، وتوقف  منافسات الدوريات الخمسة الكبري خلال الفترة الحالية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 وعدم وضوح موعد عودتها خاصة مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بالفيروس القاتل.

وتمنح جائزة الحذاء الذهبي سنويًا للاعب الأكثر تهديفًا في أوروبا، ويكون الهدف الواحد بنقطتين للاعبي الدوريات الخمسة الكبري، فيما تحصل دوريات أخرى على 1.5 نقطة عن كل هدف، أما الدوريات الأقل تصنيفًا تحصل على نقطة واحدة.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة هو أكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة، حيث حصل عليها 6 مرات، يليه البرتغالي كريستيان ورونالدو نجم يوفنتوس وتوج بالجائزة 4 مرات سابقة.

وقبل انتشار فيروس كورونا وتعطيل منافسات كرة القدم في أوروبا، كان تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو الإيطالي يتصدر قائمة المتنافسين على جائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم 2019 – 2020، برصيد 27 هدفًا (54 نقطة)، ويلاحقه ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ بـ 25 هدفًا (50 نقطة)، ولكن بعد توقف النشاط الرياضي في القارة العجوز بات مصير هذه الجائزة مجهولا في انتظار استئناف منافسات الموسم الحالي مجددًا أو إلغائها. 

ويستعرض "الفجر الرياضي" قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا وفقًا لموقع (ترانسفير ماركت):-

1- تشيرو إيموبيلي (إيطاليا / لاتسيو) 27 هدفًا – 54 نقطة
2- ليفاندوفيسكي (بولندا / بايرن ميونيخ) 25 هدفًا – 50 نقطة
3- كريستيانو ورونالدو (البرتغال / يوفنتوس) 21 هدفًا – 42 نقطة
4- تيمو فيرنر (ألمانيا / لايبزيج) 21 هدفًا – 42 نقطة
5- إيرلينج هالاند (النرويج / بوروسيا دورتموند) 25 هدفًا – 42 نقطة 
6- ليونيل ميسي (اسبانيا / برشلونة) 19 هدفًا – 38 نقطة
7- جيمي فاردي (انجلترا / ليستر سيتي) 19 هدفًا – 38 نقطة
8- كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان) 18 هدفًا / 36 نقطة
9- وسام بن يدر (فرنسا / موناكو) 18 هدفًا - 36 نقطة
10- روميلو لوكاكو (بلجيكا / انتر ميلان) 17 هدفًا – 34 نقطة.

** ملحوظة: النرويجي إيرلينج هالاند يمتلك 42 نقطة رغم تسجيله 25 هدفًا، وذلك نظرًا لتسجيله 9 أهداف في الدوري الألماني حصل على نقطتين مقابل كل هدف بإجمالي (18 نقطة)، بينما سجل 16 هدفا بالدوري النرويجي حصل على 1.5 نقطة عن كل هدف بإجمالي (24 نقطة).

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