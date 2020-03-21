Advertisements
Advertisements
Advertisements

العنليب يتأثر بفيروس كورونا بعد وفاته

السبت 21/مارس/2020 - 07:58 م
Advertisements
العندليب
العندليب
الفجر الفني
Advertisements
وفي خطوة تناسب ما يمر به العالم، وحرص الجميع على اتخاذ تدابير ضد فيروس كورونا، أعلنت أسرة "حليم"، من خلال نجل شقيقه محمد شبانة قرار استثنائي، اعتذرت خلاله عن إقامة ذكراه في موعدها حرصًا على الوطن والشعب، على أن يكون التأجيل لحين انتهاء الأزمة.

جاء ذلك بسبب قرب حلول الذكرى الـ43 لرحيل العندليب "عبد الحليم حافظ" الذي مازال يحظى رغم كل هذه السنوات باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، ويحرص محبوه من مختلف أنحاء العالم على زيارة منزله وقبره حتى يومنا هذا.

وفي تصريحات صحفية قال شبانة: "جمهور حليم وصفوا القرار بالحكيم، لأنه جاء من منطلق الخوف عليهم، الحمد لله كان قرار صائب مراعاة لصحة جمهور عبدالحليم"، مضيفًا "هنأجلها لحد الموجة العالية متخلص، وفي عيد ميلاده الذي يحل في شهر يونيو، هنفتح المنزل لاستقبال جمهوره، وطول السنة المنزل مفتوح والناس هتنورنا أهم حاجة صحتهم".
 
يذكر أن العندليب ولد في 21 يونيو 1929، ورحل عن عالمنا في 30 مارس من عام 1977، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا بين أعمال غنائية وأفلام، تعاون خلالها مع كبار نجوم الفن.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"

منذ ساعة و نصف

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 6 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ ثلث ساعة

مبابي يقترب من ريال مدريد.. تفاصيل جديدة

منذ أقل من ساعة

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعة و 16 دقيقة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ ساعة و 6 دقيقة

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب سعودي بفرنسا يكشف الأسباب الكبيرة لانتشار فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

08:08 م

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status