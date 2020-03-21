العنليب يتأثر بفيروس كورونا بعد وفاته

وفي خطوة تناسب ما يمر به العالم، وحرص الجميع على اتخاذ تدابير ضد فيروس كورونا، أعلنت أسرة "حليم"، من خلال نجل شقيقه محمد شبانة قرار استثنائي، اعتذرت خلاله عن إقامة ذكراه في موعدها حرصًا على الوطن والشعب، على أن يكون التأجيل لحين انتهاء الأزمة.





جاء ذلك بسبب قرب حلول الذكرى الـ43 لرحيل العندليب "عبد الحليم حافظ" الذي مازال يحظى رغم كل هذه السنوات باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، ويحرص محبوه من مختلف أنحاء العالم على زيارة منزله وقبره حتى يومنا هذا.





وفي تصريحات صحفية قال شبانة: "جمهور حليم وصفوا القرار بالحكيم، لأنه جاء من منطلق الخوف عليهم، الحمد لله كان قرار صائب مراعاة لصحة جمهور عبدالحليم"، مضيفًا "هنأجلها لحد الموجة العالية متخلص، وفي عيد ميلاده الذي يحل في شهر يونيو، هنفتح المنزل لاستقبال جمهوره، وطول السنة المنزل مفتوح والناس هتنورنا أهم حاجة صحتهم".

يذكر أن العندليب ولد في 21 يونيو 1929، ورحل عن عالمنا في 30 مارس من عام 1977، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا بين أعمال غنائية وأفلام، تعاون خلالها مع كبار نجوم الفن.



