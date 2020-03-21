"خليك في بيتك".. برلماني عن كورونا: "الدولة عملت اللي عليها"





وتابع: "العمل على استخدام المطهرات والمعقمات، وغسل الايدي بالماء والصابون باستمرار، وتطهير المنزل بالكلور، وتناول الخضروات والفواكه لتقويه جهاز المناعة، وشرب المشروبات الدافئة مثل اليانسون والذي يعمل بشكل كبير على تقوية المناعة، وذلك حرصًا على صحة كل أسرة".





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح، أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة

قال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن الدولة تفعل ما بوسعها من إجراءات احترازية للحفاظ على صحة المواطن من إعطاء إجازات وتعطيل دراسة، وغلق المحال في أوقات محددة لمنع تفشي فيروس كرونا المستجد، والذي أصبح يهدد العالم بشكل خطير.وأضاف "البطيخي" في تصريح إلى الفجر: "الدولة عملت اللي عليها وبتعمل اللي عليها وجه دورنا دلوقتي كمواطنين نعمل اللي علينا ونقعد في البيت"، لذلك يجب علينا الالتزام بما تنصح به الحكومة والالتزام في المنازل وعدم النزول إلى الشارع لأي سبب من الأسباب إلافي الحالات الطارئة، حفاظا على صحتهم وصحة أسرتهم".