Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. وزير الأوقاف يكشف موقف صلاة الجنازة بعد غلق المساجد

السبت 21/مارس/2020 - 07:53 م
Advertisements
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
محمود الجلاد
Advertisements
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الاستجابة للغلق المؤقت للمساجد واجب شرعي في ضوء إجماع المؤسسات الدينية المصرية على ذلك، وهو أيضًا واجب وطني لمراعاة المصلحة الوطنية، وواجب إنساني في الحفاظ على حياة الإنسان، ولا يجوز مخالفة ذلك أو الخروج عليه، وإلا لانفرط عقد المجتمع، وصار الناس إلى فوضى لا ضابط لها.

وشدد جمعة في تصريحات له أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحسم الذي يصل إلى إنهاء خدمة كل من يخالف ذلك من العاملين بها. أما صلاة الجنازة فتتم في الساحات المفتوحة أو الخلاء، ولا يتم فتح المسجد على الإطلاق بأية حال من الأحوال.

وأشار الوزير إلى أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع ولا سجود، ولا تُعد إقامتها بالمسجد شرطًا لصحتها، وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

وأعلنت دار الإفتاء عن توقف العمل غدًا الأحد وبعد غد الاثنين بسبب أعمال تطهير لمبنى دار الإفتاء المصرية، ولن يكون هناك استقبال للفتاوى أو الجمهور خلال اليومين.

وأعلنت جامعة الأزهر تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي لتبدأ يوم ٣٠ مايو ٢٠٢٠م على أن تكون امتحانات التصفية يوم ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠م

وأعلنت جامعة الأزهر إيقاف جميع المناقشات العلمية ماجستير ودكتوراة خلال فترة تعليق الدراسة وذلك وفقا للقرار الصادر من رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت دار الإفتاء المصرية بقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعليق إقامة الجماعات والجمع بالجامع الأزهر وكذلك لقرار وزير الأوقاف المصري بتعليق إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لمدة أسبوعين في جميع أنحاء الجمهورية، والاكتفاء برفع الأذان ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأكدت دار الإفتاء، أن هذا القرار جاء إعلاءً لمقاصد الشريعة الإسلامية العليا التي أكدت على حفظ النفس وصيانتها من كل شر قد تتعرض له، مضيفة أن الصحابة الكرام فطنوا إلى هذا الأمر وقت الأزمات وصلوا في بيوتهم عند حلول الكوارث الطبيعية وغيرها من الأسباب المانعة.

وأشارت الدار إلى أن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدَّحض -أي: والزلل والزلق".

ودعت دار الإفتاء المصريين جميعًا إلى الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين من انتقال العدوى، مؤكدة أن مخالفة ذلك تعرض الأصحاء للخطر وهو ما يأباه الإسلام وينهى عنه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقف الصلاة مختار جمعة لاوقاف فيروس كورونا غلق المساجد صلاة الجنازة الاجراءات الوقائية احترازي

أخبار تهمك

عاجل.. الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 6 ساعات

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ 18 دقيقة

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ حوالي 3 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ ساعة

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 32 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مبابي يقترب من ريال مدريد.. تفاصيل جديدة

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الإفتاء: 60% من فتاوى كورونا غير رسمية.. ولا داعٍ للخوف أو الهلع

حضور صلاة الجمعة في ظل انتشار وباء كورونا.. حكم "الأوقاف" وإرشادات "الأزهر"

بيان عاجل من دار الإفتاء ردًا على قرار إغلاق المساجد

الثلاثاء.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان

بالفيديو.. الصيغة الجديدة للآذان بعد قرار غلق المساجد لمواجهة كورونا

عاجل.. خبر صادم لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status