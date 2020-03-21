Advertisements
Advertisements
Advertisements

من​ خلف​ القضبان​..​ ​رونالدينيو​ يحتفل​ بعيد ميلاده​ الـ​ 40

السبت 21/مارس/2020 - 07:45 م
Advertisements
رونالدينيو
رونالدينيو
مصطفى صابر
Advertisements
يحتفل الاسطورة البرازيلية ​رونالدينيو​ بعيد ميلاده الـ 40  داخل السجن ​بعد القبض عليه بتهمة تزوير جواز سفر في دولة باراجواي​.


ويقضي حاليا رونالدينيو وقته في السجن المخصص له، قد تمكن في أن يكون نجم السجن خلال مشاركته في احدى مباريات كرة القدم والفوز بها. 

ويحتفل رونالدينيو عيد ميلاده الـ 40 مع شقيقه في السجن والمتهم معه في نفس القضية حيث نجح المساجين في تنظيم حفل لرونالدينيو تضمنه بعض الشواء الى جانب الرئيس السابق لنادي سبورتيفو لوكوينو فرناندو غونزاليس كارخايو.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ ثلث ساعة

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ 18 دقيقة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مبابي يقترب من ريال مدريد.. تفاصيل جديدة

منذ أقل من ساعة

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"

منذ ساعة و 28 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status