من​ خلف​ القضبان​..​ ​رونالدينيو​ يحتفل​ بعيد ميلاده​ الـ​ 40

يحتفل الاسطورة البرازيلية ​رونالدينيو​ بعيد ميلاده الـ 40 داخل السجن ​بعد القبض عليه بتهمة تزوير جواز سفر في دولة باراجواي​.









ويقضي حاليا رونالدينيو وقته في السجن المخصص له ، قد تمكن في أن يكون نجم السجن خلال مشاركته في احدى مباريات كرة القدم والفوز بها.



