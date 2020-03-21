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من خلف القضبان.. رونالدينيو يحتفل بعيد ميلاده الـ 40
السبت 21/مارس/2020 - 07:45 م
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مصطفى صابر
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يحتفل الاسطورة البرازيلية رونالدينيو بعيد ميلاده الـ 40 داخل السجن بعد القبض عليه بتهمة تزوير جواز سفر في دولة باراجواي.
ويقضي حاليا رونالدينيو وقته في السجن المخصص له، قد تمكن في أن يكون نجم السجن خلال مشاركته في احدى مباريات كرة القدم والفوز بها.
ويحتفل رونالدينيو عيد ميلاده الـ 40 مع شقيقه في السجن والمتهم معه في نفس القضية حيث نجح المساجين في تنظيم حفل لرونالدينيو تضمنه بعض الشواء الى جانب الرئيس السابق لنادي سبورتيفو لوكوينو فرناندو غونزاليس كارخايو.
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