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باريس سان جيرمان يحدد خليفة توماس توخيل

السبت 21/مارس/2020 - 07:44 م
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بوابة الفجر
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ذكرت تقارير فرنسية اليوم السبت، بأن إدارة باريس سان جيمران الفرنسي بدأت في المفاوضات مع خليفة توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق الباريسي.


وبدأ النادي الباريسي مفاوضات مع ماسيميليانو أليجري، لتولي منصب المدير الفني للفريق، خلفاً لتوماس توخيل، اعتباراً من الموسم المقبل.



يحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي، كما يتنافس في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، لكن يبدو أنه ليس سعيداً بالعمل مع توخيل، ويسعى للتغيير في الموسم المقبل، حسب ما ذكره موقع فوتبول إيطاليا، اليوم السبت.



وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أن مدير الكرة في سان جيرمان، ليوناردو، هو من معجبي أليغري، ويرغب في إسناد مهمة الفريق له.



وقاد أليغري فريق يوفنتوس لإحراز ثنائية الدوري والكأس 4 مرات خلال 5 أعوام قضاها في تدريب الفريق، كما قاد الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.
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