شركة السكر: توزيع كولونيا ٥٥٥ على بطاقات التموين لمواجهة "كورونا"

أعلنت وزراة التموين والتجارة الداخلية، أنها ستطرح عدد كبير من عبوات الكحولات المركزة وكولونيا ثلاث خمسات التى تتميز بارتفاع نسبة الكحول بها ضمن قائمة السلع التموينة التى يتشريها أصحاب بطاقات التموين من خلال توفيرها في عدد من المجمعات الأستهلاكية التابعة لها، حيث تأتى هذه الخطوة ضمن سعي الوزراة لتوفير إحتياجات المستهلكين من منظفات وأدوات تعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.







وذكر المحاسب محمد عبد الرحيم ، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة ستضخ خلال الأيام القادمة 10 الالاف عبوة من كولونيا صنف 555 في كافة فروع المجماعات الاستهلاكية التابعة للوزارة وبسعر 38 جنيه للزجاجة الواحدة.







وأضاف "عبد الرحيم" خلال تصريحات صحفية، أن الشركة ستتيح توفير زجاجات كحول إيثيلي فقط بحد أقصي 2 لتر للمواطن الواحد، كما سيتم توفيرها لصالح المصانع والمستشفيات لاستخدمها في إجراءات التعقيم على أن يتم تحديد سعرها بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة.







وكان وزير التموين علي المصيلحي، سبق وأن صرح سيتم طرج منتجات شركة السكر والصناعات التكملية من الكحول الأيثيلي علي بطاقات التموين لتوفيرها للمواطنين، بعد عمليات احتكار قام بها التجار لرفع أسعار الكحول على المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا.



