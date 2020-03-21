Advertisements
Advertisements
Advertisements

أغلاق أبواب النادي الاوليمبي لنهاية مارس الحالي

السبت 21/مارس/2020 - 07:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
Advertisements

أصدر مجلس اداره نادي الاوليمبي برئاسه المهندس طارق السيد قرار باغلاق ابواب النادي السكندري ابتداء من صباح الأحد ولحد نهايه الشهر الحالي تماشيا مع سياسه الدوله للسيطره على فيروس كورونا المستنجد .

وقال رئيس النادي الأوليمبي، أنه يستمر تعقيم مقر النادي والصالة المغطاة والصالات الاجتماعية وملاعب الاطفال تحت إشراف المحاسب سعيد عبد النبي المدير التنفيذي .

الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة قد أعلن مؤخراً عن توقف النشاط الرياضي، بجميع الأقسام والناشئين، لمنع إنتشار المرض.
Advertisements

أخبار تهمك

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 6 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ ساعة

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"

منذ ساعة و 25 دقيقة

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ 17 دقيقة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ حوالي 3 ساعات

مبابي يقترب من ريال مدريد.. تفاصيل جديدة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status