أغلاق أبواب النادي الاوليمبي لنهاية مارس الحالي



أصدر مجلس اداره نادي الاوليمبي برئاسه المهندس طارق السيد قرار باغلاق ابواب النادي السكندري ابتداء من صباح الأحد ولحد نهايه الشهر الحالي تماشيا مع سياسه الدوله للسيطره على فيروس كورونا المستنجد .



وقال رئيس النادي الأوليمبي، أنه يستمر تعقيم مقر النادي والصالة المغطاة والصالات الاجتماعية وملاعب الاطفال تحت إشراف المحاسب سعيد عبد النبي المدير التنفيذي .



الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة قد أعلن مؤخراً عن توقف النشاط الرياضي، بجميع الأقسام والناشئين، لمنع إنتشار المرض.