Advertisements
Advertisements
Advertisements

مبابي يقترب من ريال مدريد.. تفاصيل جديدة

السبت 21/مارس/2020 - 07:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

يبدو أن الفرنسي كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يصر بقوة على الانتقال لريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

 

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، ان مبابي وضع خطة الرحيل إلى البرنابيو في صيف 2021، حيث يفضل اللاعب البقاء لموسم جديد مع باريس سان جيرمان.

 

ويأتي قرار مبابي بسبب تأجيل اليورو لمدة موسم، حيث يفضل مبابي المشاركة في اليورو الموسم المقبل، قبل الانتقال لريال مدريد.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن وجود عام واحد في عقد مبابي الموسم المقبل، سيجبر باريس سان جيرمان على الموافقة على انتقال اللاعب للبرنابيو وبسعر أقل من المطلوب حاليا "300 مليون يورو".

Advertisements

أخبار تهمك

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ 19 دقيقة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ ثلث ساعة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعة و 14 دقيقة

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مبابي يقترب من ريال مدريد.. تفاصيل جديدة

منذ أقل من ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status