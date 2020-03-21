مبابي يقترب من ريال مدريد.. تفاصيل جديدة

يبدو أن الفرنسي كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يصر بقوة على الانتقال لريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، ان مبابي وضع خطة الرحيل إلى البرنابيو في صيف 2021، حيث يفضل اللاعب البقاء لموسم جديد مع باريس سان جيرمان.

ويأتي قرار مبابي بسبب تأجيل اليورو لمدة موسم، حيث يفضل مبابي المشاركة في اليورو الموسم المقبل، قبل الانتقال لريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وجود عام واحد في عقد مبابي الموسم المقبل، سيجبر باريس سان جيرمان على الموافقة على انتقال اللاعب للبرنابيو وبسعر أقل من المطلوب حاليا "300 مليون يورو".