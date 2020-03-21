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وزيرة التضامن: إضافة 100 ألف أسرة لمستفيدي تكافل وكرامة قريبًا

السبت 21/مارس/2020 - 07:40 م
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة اتخذت إجراءات مكثفة فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية، حيث أن هناك مشكلات تخص فرص العمل خلال الفترة الحالية، والوزارة قامت بإضافة 273 ألف أسرة لمستفيدي تكافل وكرامة هذا العام، وسيتم إضافة 100 ألف أسرة أخرى خلال الفترة القادمة.

وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أنه تم تأسيس أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في الآونة الأخيرة وسيتم نقل المتضررين من السيول والإعصار إليها، وتم تعويض ضحايا أسر الإعصار بـ 50 ألف جنيه لكل أسرة فقدت فرد من أفرادها منهم 25 ألف جنيه من الوزارة، و25 ألف من المجتمع المدني، مع إعادة ترميم المنازل المتضررة أو تعويض الأسر عن أي أضرار أو نفوق مواشي وغيره.

وأضافت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن وزارة القوى العاملة لديها قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى مديريات القوى العاملة مثل الصيادين وعمال المقاولات، وهناك عمالة غير منتظمة غير مسجلة مثل العاملين بالكافيهات والمقاهي وماسح الأحذية، ولا بد أن يتواصل العامل الذي يريد تسجيله مع الوزارة لبحث حالته وتسجيل بياناته بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة للوفاء بالاحتياجات الأساسية لهذه العمالة خلال الفترة الحالية.

وتابعت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن وزارة القوى العاملة لديها موقع لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمقاولات، وتم التنسيق معًا والاتفاق على توسعة الموقع ليتضمن كافة العمالة غير المنتظمة، وسيتم الإعلان عن هذا الموقع غدًا.

وأعلنت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية وعددهم 32 أمًّا فائزة، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 762 أمًّا للاشتراك بمسابقة الامهات المثاليات على مستوى المحافظات انطبقت الشروط على 404 أمهات.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تطبق الإجراءات اللازمة في منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، ولكن حدث تكريم الأم المثالية حدث هام.


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الكلمات المفتاحية

مقاهى فيروس كورونا تكافل وكرامة الكافيهات والمقاهي التضامن الاجتماعي اسماء الأمهات المثاليات

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