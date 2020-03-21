التأهيل الشامل بالرياض يكثف إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا

وأكد مدير عام الموارد والتنمية بالرياض الدكتور يوسف السيالي، أن جميع مراكز الإيواء للتأهيل الشامل ذكورًا وإناثًا بالمنطقة، تعمل على مدار الساعة بإشراف عدد مناسب من الموظفين والموظفات، قائلًا: إن المراكز حرصت على تطبيق التدابير الوقائية كافة التي أوصت بها الجهات الصحية.





ولفت السيالي، إلى أن تلك التدابير، تنسحب على تنظيم المحاضرات والورش التوعوية، واستخدام شاشات العرض الثابتة داخل المراكز لتثقيف منسوبيها من الجنسين، مرورًا بإيقاف جميع البرامج والأنشطة الداخلية والخارجية والزيارات والتجمعات، وانتهاءً بتحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم طوال اليوم لجميع المرافق والأجهزة الطبية.





وأكد السيالي، على تكثيف المتابعة اليومية لغرف العزل، وتنظيم فحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء من الجنسين عند الدخول والخروج، بالإضافة إلى رفع تقارير يومية إلى إدارة فرع الوزارة بالرياض للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.





وأوضح السيالي، أن جميع هذه الإجراءات الوقائية تأتي بتوجيهات ومتابعة شخصية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد الراجحي؛ بهدف منع انتشار فيروس «كورونا»، وحماية النزلاء من ذوي الإعاقة في المراكز الإيوائية، وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية للوقوف مع الدولة في هذه الأزمة.