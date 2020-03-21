إيطاليا تسجل ارتفاع جديد في عدد وفيات "كورونا"





أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم السبت، "وفاة 793 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4825 حالة"، مضيفة أن " عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 53578 مصاباً، شفي منهم 6072 حالة".





ويذكر أن سلطات إقليم لومبارديا في شمال إيطاليا، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تسجيلها نحو 546 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في الإقليم ثلاثة آلاف شخص.





ولفت مسؤول إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في المنطقة التي تضم العاصمة المالية ميلانو ارتفع منذ يوم الجمعة بـ3251 حالة جديدة إلى 25515.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".



