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شيرين رضا لجمهورها: "الحيوانات لا تنقل الكورونا"

السبت 21/مارس/2020 - 07:29 م
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شيرين رضا
شيرين رضا
الفجر الفني
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نشرت الفنانة شيرين رضا، منشورا يتحدث عن الناس التي بدأت في التخلص من كلابها وقططها، وتلقي بها في الشارع، وذلك عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "الحيوانات لا تنقل الكورونا.. الرحمة يا ربي".

جاء ذلك بعد ظهور إصابات لفيروس كورونا، وورود أخبار بأن هذه الحيوانات تنقل العدوى، وذلك خلال توعيتها للجمهور بالتعامل برفق مع الحيوانات.

وتابعت "شيرين"، "بالنسبة للناس اللي رمت كلابها وقططها في الشارع أو من البلكونة أو اللي بيهاجموا كلاب وقطط الشوارع علشان خايفين من الكورونا.. أحب أفكرهم إن أصعب أوقات مرت على البشرية أيام الطوفان، ربنا رتب لنجاتهم مثل الإنسان تمامًا، كان نوح وأولاده شغلتهم ينظفوا ويقدموا ليهم الطعام علشان يفضلوا عايشين وتستمر الحياة مرة أخرى على الأرض وأن تعمر الأرض بكل الخليقة وليس بالإنسان فقط".

يذكرأن "شيرين"، حصلت على إجازة من تصوير مسلسلها الجديد "ليه لأ" لعدم تعافيها من الكسر الذي تعرضت له في قدمها.

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