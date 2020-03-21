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الرئيس الصيني يوجه رسائل عاجلة إلى العالم بشأن "كورونا"

السبت 21/مارس/2020 - 07:17 م
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الرئيس الصيني شي جين بينج
الرئيس الصيني شي جين بينج
وكالات
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قالت الرئيس الصيني شي جين بينج، مساء اليوم السبت، إن "البشرية تستطيع الانتصار على فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولكن عن طريق التضامن والجهود المشتركة"، داعياً إلى بناء مجتمع عالمي له صحة عامة.

وذكر شي جين بينج في "رسالة تعاطف"، أرسلها حديثًا إلى الملك الإسباني فيليب السادس: أن "بلديهما سوف يحققان النصر النهائي على عدوى فيروس كورونا، طالما أنهما تبذلان جهودًا مشتركة مع المجتمع الدولي".

وأفاد بأن "الصين تدعم بشدة جهود إسبانيا وإجراءاتها لمواجهة الفيروس، وهي على استعداد لمشاركة خبرات الوقاية من العدوى والسيطرة عليه، وكذلك خطط التشخيص والعلاج وتوفير المساعدة والدعم في نطاق قدراتها، ويعتبر مصير البشرية جمعاء مشترك"، مؤكدا على أنه "لا يمكن التغلب على هذا التحدي، إلا من خلال التضامن والتنسيق".

وقال في رسالة أخرى بعثها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن "الصين مستعدة للعمل مع فرنسا؛ لدعم التعاون الدولي في الوقاية من فيروس كورونا، والسيطرة عليه وبناء مجتمع يتمتع بصحة مشتركة للبشرية".

ولفت إلى أن "أمن الصحة العامة تحد مشترك يواجه البشرية"، قائلاً: إن "الصين حكومة وشعباً تدعم بشدة جهود فرنسا ضد الفيروس ومستعدة لدعم التعاون معها والانتصار سوياً في المعركة من خلال الدعم والمساعدة المتبادلة"، مؤكداً على أن الصين وفرنسا، باعتبارهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، تتشاركان مسؤولية مهمة هي حماية أرواح وصحة الجنس البشري كله.

وأوضح الرئيس شي أن "الصين مستعدة لبذل جهود منسقة مع فرنسا لتعزيز التعاون الدولي في الوقاية من المرض والسيطرة عليه، ودعم الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية؛ للقيام بدور جوهري في تحسين الحوكمة العالمية للصحة العامة وبناء مجتمع يتمتع بصحة جيدة للبشرية".

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الكلمات المفتاحية

كورونا الصين الرئيس الصيني

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