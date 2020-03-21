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آيتن عامر للجمهور: "لو معلملناش حساب اللي احنا فيه هتبقى كارثة"

السبت 21/مارس/2020 - 07:24 م
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آيتن عامر
آيتن عامر
الفجر الفني
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أوضحت  الفنانة آيتن عامر، في تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن أداء الحكومة كشف ما قالت عنه  بـ"جهل واستهتار الشعب"، وكتبت أيضا: "أداء الحكومة فى التعامل مع الأزمة للأسف كشف مدى جهلنا واستهتارنا كشعب، خافوا على أهلكوا وولادكوا، متنزلوش إلا للضرورة القصوى، بلاش سحب سلع استهلاكية بلا ضرورة، بلاش زيارات، بلاش تجمعات". 

جاء ذلك خلال انتقاد "آيتن"، عدم التزام عدد من المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا، وتابعت: "إحنا مش فى إجازة نص السنة، إحنا فى مصيبة، لو معلملناش حساب اللى إحنا فيه العواقب هتبقى كارثية". 

هذا بعد تزايد انتشار فيروس كورونا حول العالم، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة، ناشد كثير من الفنانين الجمهور بضرورة البقاء في المنزل لتجنب العدوى وتقليل عدد الإصابات.
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