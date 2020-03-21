بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

يبدأ مسئولو النادي الأهلي، في تسويق الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الحمر، تمهيدا لرحيله نهاية الموسم الجاري.

ويفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر رحيل اللاعب الأنجولي، والتعاقد مع لاعب إفريقي أخر في الصيف المقبل.

وكان جيرالدو قريبا من الرحيل عن الأهلي في يناير الماضي، قبل أن يقوم النادي الأحمر بإعارة المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي وقيد الوافد الجديد السنغالي أليو بادجي في قائمته بديلا له.

والجدير بالذكر أن الأهلي أعلن في وقت سابق اليوم السبت تعليق النشاط الرياضي وتدريبات فريق الكرة إلى نهاية مارس الجاري في إطار خطة النادي ضد انتشار فيروس كورونا.