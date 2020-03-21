Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسقف نجع حمادي يُقرر غلق جميع كنائس الإيبارشية ١٥ يومًا

السبت 21/مارس/2020 - 07:22 م
Advertisements
الأنبا كيرلس
الأنبا كيرلس
حازم رفعت
Advertisements
قرر الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بغلق جميع كنائس الايبارشية؛ وتعليق كافة الانشطة والخدمات الطقسية وصلوات القداسات.

وقال « كيرلس »، في بيان له، اليوم السبت، أنه تقرر غلق جميع قاعات العزاء وإقتصار أي جنازة علي أسرة المتوفي فقط؛ علي أن تُخصص كنيسة واحدة للجنازة وتُمنع الزيارات إلى جميع الأديرة، وذلك لحماية شعب الكنيسة من تفشي إنتشار فيروس كورونا.

وشدد أسقف نجع حمادي علي سٌريان هذا القرار من بداية غدًا الاحد، ويستمر اسبوعين حتي إشعار أخر.

بيان الكنيسة القبطية بخصوص فيروس كورونا


كانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد إجتمعت، صباح اليوم السبت، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة بيانًا، هذا نصه:

في إطار متابعة الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم هذه الأيام، وكذلك البيانات التي تصدرها تباعًا منظمة الصحة العالمية والتي تظهر الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مختلف دول العالم، ومن بينها بلادنا العزيزة مصر، التي يبذل مسؤولوها قصارى جهدهم في سبيل احتواء الوباء، الذي يعد أكبر أزمة صحية خطيرة نواجهها منذ مئات السنين.

ونظرًا لأن التجمعات تمثل الخطر الأكبر الذي يؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من منطلق مسؤوليتها الوطنية والكنسية، وحفاظًا على أبناء مصر جميعًا:

- غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة.
- غلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.
- يسري هذا القرار من اليوم السبت ٢١ مارس ولمدة أسبوعين من تاريخه، ولحين إشعار آخر.

وإذ تُذَكِّر الكنيسة بقول السيد المسيح: "لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ" (مت ٤: ٧)، تناشد جموع الأقباط في مصر والخارج عدم التهاون إزاء الأزمة الحاضرة، والالتزام بالإجراءات التي تعلنها السلطات المسئولة، للمساهمة بفاعلية في تفادي كارثة تلوح في الأفق، يترجمها تزايد أعداد المصابين بالفيروس والمتوفين في العالم. فليس من الحكمة أو الأمانة أن يكون الإنسان سببًا في إصابة الآخرين أو فقد أحد أحبائه.

وتدعو الكنيسة الجميع إلى رفع صلوات وتضرعات في كل موضع، واثقةً في أن صلواتهم سوف تصل إلى مسامع الرب القدير وأنه سيتحنن علينا ويرفع هذه الضيقة، ويعطي شفاءًا وسلامًا وطمأنينة لكل العالم ويبارك كل الجهود التي تبذل لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد العالم كله.

كما نصلي بلا انقطاع لكي ينعم الله على المصابين بهذا الداء بالصحة والعافية وليبارك جهود الأطقم الطبية القائمة على متابعة وعلاج المرضى حتى يتم شفاؤهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا صحة عالمية اخبار

أخبار تهمك

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

آس: برشلونة يواجه كارثة أكبر من كورونا بسبب ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ نصف ساعة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ ساعتين و 36 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"

منذ ساعة الا ربع

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ أقل من ساعتين

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إغلاق جميع الكنائس وتعليق الأنشطة والقداسات لمواجهة كورونا

الكنيسة الكلدانية في مصر تعلن إقامة قداسين غدًا

أندريه زكي يُناشد رؤساء المذاهب الإنجيلية بتعليق كل الأنشطة الكنسية

بالغلق وتعليق الأنشطة والقداسات.. كنائس مصر تحاصر كورونا

دور العبادة تنتفض.. إغلاق المساجد والكنائس لمواجهة كورونا

أول رد من الكنيسة بعد قرار الغلق ووقف الصلوات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

02:33 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

05:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status