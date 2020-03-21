مانشستر سيتي يستهدف خطف نجم بايرن ميونيخ في الصيف

يخطط مسئولو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لخطف نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة قبل بداية الموسم القادم.



وأبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رغبته الكبرى في التعاقد مع النمساوي ديفيد الابا الظهير الأيسر للبافاري بعد اقتراب انتهاء عقده مع الفريق.



وأشارت تقارير حسب صحيفة ‏سبورت الاسبانية، إن مانشستر سيتي مهتم جداً بدافيد البا، وان السيتي حاول التوقيع مع النمساوي في الصيف الماضي.



ورفض بايرن ميونيخ بيع الابا في الصيف بعد أن رفض مانشستر سيتي بيع ليروي ساني للنادي الألماني، وبدأ الظهير الأيسر في التحدث مع مسئولي مانشستر سيتي الان، خاصة أن النادي يستطيع تلبية مطالب اللاعب.