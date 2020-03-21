Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر سيتي يستهدف خطف نجم بايرن ميونيخ في الصيف

السبت 21/مارس/2020 - 07:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
يخطط مسئولو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لخطف نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة قبل بداية الموسم القادم.

وأبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رغبته الكبرى في التعاقد مع النمساوي ديفيد الابا الظهير الأيسر للبافاري بعد اقتراب انتهاء عقده مع الفريق.

وأشارت تقارير حسب صحيفة ‏سبورت الاسبانية، إن مانشستر سيتي مهتم جداً بدافيد البا، وان السيتي حاول التوقيع مع النمساوي في الصيف الماضي.

ورفض بايرن ميونيخ بيع الابا في الصيف بعد أن رفض مانشستر سيتي بيع ليروي ساني للنادي الألماني، وبدأ الظهير الأيسر في التحدث مع مسئولي مانشستر سيتي الان، خاصة أن النادي يستطيع تلبية مطالب اللاعب.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ ساعتين

بديل النقاز.. صفقتين من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

منذ ساعتين

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تناشد المواطنين.. وتزف بشرى بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"

منذ 42 دقيقة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة الموجة الجديدة للاضطرابات من خرائط التنبؤات

منذ ساعتين و 34 دقيقة

على طريقة عبد الله السعيد.. عرض خرافي من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

آس: برشلونة يواجه كارثة أكبر من كورونا بسبب ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

05:16 م

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

02:33 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

05:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status