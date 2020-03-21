عاجل.. الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة "كورونا"





أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مساء اليوم السبت، عن إغلاق لشواطئ العامة والخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب "مؤقتا"، ابتداءًا من يوم غد الأحد ولمدة أسبوعين، وذلك من ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".





كما قررت كل من الوزارة والهيئة: "تقنين عمل المطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب للفترة نفسها، على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20% من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات، والتي لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم وشروط الصحة العامة مع استثناء الأكشاك الخارجية والطلبات الشخصية التي يقوم بها الزبائن بأنفسهم".





كما حثا الجمهور على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وطالبتا في الوقت نفسه المؤسسات الاتحادية والمحلية القطاع الخاص المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات.