مُعادلة رقم نجم البرازيل أبرزها.. 3 أسباب تدفع حسام عاشور للإنتقال لصفوف الزمالك

أعلن مجلس إدارة الأهلي، رسميا عدم تجديد عقد حسام عاشور، قائد الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك وفقا لرغبة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وطالبوا اللاعب بالإعتزال وتكريمه بالصورة اللائقة، أو الرحيل لمواصلة مسيرته مع فريق آخر، ويميل اللاعب للخيار الثاني لرغبته في الاستمرار بالمستطيل الأخضر.





وتلقي حسام عاشور عدة عروض خلال الفترة الأخيرة للإنتقال إليه بعد حسم مصيره مع النادي الأهلي، أبرزها من نادي الزمالك الذي يفاوض اللاعب بشدة لارتداء القميص الأبيض خلال الموسم المقبل، وهناك بعض الأسباب التي قد ترجح انتقال "عاشور" لصفوف القلعة البيضاء أبرزها:-





1- الانتقام من الأهلي:





حسام عاشور أبدي غضبه الشديد بسبب رفض إدارة النادي الأهلي التجديد له ومحاولة إجباره على الاعتزال بشكل نهائي، ويري أن الإدارة الحمراء لم تعامله بالطريقة التي تليق بتاريخه والإنجازات التي جققها مع الفريق، وقد يجد في انتقاله للغريم التقليدي الزمالك فرصة للإنتقام من مسئولي القلعة الحمراء واثبات للجميع أنه لا يزال قادر على العطاء.





2- رقم نجم البرازيل:





البحث عن حصد مزيد من البطولات قد يدفع حسام عاشور للإنتقال لصفوف نادي الزمالك والذي يعيش واحدة من أزهي فتراته بعد حصد عدة بطولات في الفترة الأخيرة أبرزها كأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي ولديه الفرصة لتحقيق المزيد حال استئناف النشاط الرياضي، ويسعي "عاشور" الذي حقق 36 بطولة مع الأهلي، في زيادة رصيد بطولاته مع الأندية ومطاردة رقم النجم البرازيلي داني ألفيس صاحب الـ40 بطولة والأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم.





3- باتريس كارتيرون:





وجود باتريس كارتيرون على رأس الجهاز الفني للزمالك يرجح انتقال "عاشور" للزمالك، حيث تربط الثنائي علاقة قوية منذ أن كان الخواجة الفرنسي مدربًا للأهلي، حيث يعلم إمكانيات قائد الأحمر جيدًا، وكان يعتمد عليه كثيرًا في منطقة وسط الملعب، وكان يدفع به في التشكيل الأساسي للفريق في مختلف المباريات، وهذا الأمر قد يسهل انتقال اللاعب لصفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.



