محافظ أسوان يلتقى شابين اخترعا جهاز تعقيم ذاتي.. وتوجيهات للبنوك لتعقيم ماكينات الصرف الآلي



كما وجه اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع إقامة أى سرادقات للإحتفالات والموالد والأفراح، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الإختلاط فى التجمعات الكبيرة.





وشدد المحافظ على المسئولين بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الإلتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق بإستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الإستهلاكية.





وأشاد أشرف عطية بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء أسوان بجميع أنحاء المحافظة وإستجابتهم السريعة بالإلتزام بقرارات الحكومة وذلك لحماية وسلامة المواطنين من أى أضرار وهو الذى يساهم في تحقيق أعلى الدرجات الوقائية والأمان.

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، المهندس طه تقى ومحمود عبدالمنعم واللذان اخترعا جهاز جديد للتعقيم والتطهير الذاتي دون اللمس أو الاحتكاك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يحتوى الجهاز على تنك لتخزين المواد المطهرة من الكحول أو الصابون أو غيره، بجانب طلمبة رفع تعمل بمفتاح كهربائى أسفل الجهاز يتم تشغيله بالضغط بالقدم من أجل دفع المواد المطهرة نحو الأعلى ثم نزول المرتجع بعد غسيل الأيدى إلى تنك أخر يتم تفريغه أولًا بأول.وقد وجه اللواء أشرف عطية إلى تبنى فكرة الإختراع الجديد وتوزيع 4 أجهزة تم تصنيعها ذاتيًا من خلال المعمل الطبى الخاص الذى يعمل به الشابين على المواقع الخدمية التى تشهد تواجد أعداد كبيرة من المترددين عليها، علاوة على توزيع بنارات وبوسترات للتوعية سيتم طباعتها بالجهود الذاتية على الأماكن المتفرقة بالمحافظة.وفى نفس السياق أعطى محافظ أسوان توجيهاته إلى البنوك لإجراء تعقييم وتطهير لماكينات الصرف الآلى وخاصة لوحة المفاتيح التى سيتناوب على إستعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات والمستحقات المالية خلال الأسبوع الحالى لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا فيما بينهم.مشيرًا إلى ضرورة زيادة الوعى فى إستعمال لوحة مفاتيح ماكينات الصرف الآلى بين المواطنين من خلال إرتداء الجاونتات أو إستخدام أدوات للضغط على أزرار اللوحة دون ملامستها بأصابع الأيدى.ومن جهه اخرى فى إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لتحقيق أعلى درجات المواجهة والمجابهة لإنتشار مرض كورونا المستجد ولليوم الثانى على التوالى تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحملات المكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير الأمن للمرور الميدانى بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشأت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة بالإلتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يوميًا بدءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالي.