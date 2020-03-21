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غرفة الجيزة تطالب التجارعدم استغلال أزمة"كورونا" في رفع الأسعار

السبت 21/مارس/2020 - 07:00 م
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رئيس غرفة الجيزة التجارية
رئيس غرفة الجيزة التجارية
أحمد الشيخ
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ناشدت غرفة الجيزة التجارية، اليوم السبت، منتسبيها من تجار ومنتجين ومؤدي خدمات بعدم رفع أسعار السلع والخدمات على المستهلك خلال تلك الأيام العصيبة التي تمر بها مصر والتي تواجه بكل قوة تفشي فيروس كوفيد ١٩ "كورونا المستجد"،  مشددة على ضرورة الإلتزام بهوامش الربح التي تقررها فواتير التوريد.

 ودعا عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، التجار لعدم رفع أسعار السلع تحقيقاً لمبدأ الحرص على المصلحة العامة للبلاد فى ظل تلك الظروف الصعبة التي تسيطر على العالم أجمع جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد.  

وأكد "ناصر"، أن غرفة الجيزة تؤيد بشكل كامل كافة قرارات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والتي تندرج تحت بند الظروف الطارئة والقهرية، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع لعبور تلك المرحلة الصعبة وفى مقدمتهم التجار الذين لم يتخلوا يوماً عن واجبهم فى مساندة الدولة المصرية.  

وأشار "نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية"، إلى أن الغرف التجارية من مهامها حماية مصالح منتسبيها بما يضمن تحقيق نمواً بالاقتصاد المصري وفى الوقت ذاته تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاقتصادية وعلى رأسها المستهلك خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
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