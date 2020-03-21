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باريس سان جيرمان يستغل توقف الكورونا من أجل مبابي
السبت 21/مارس/2020 - 07:03 م
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الفجر الرياضي
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كششفت بعض التقارير أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تستغل فترة توقف الدوريات بسبب فيروس كورونا الذي انتشر حول العالم.
ووفقًا لصحيفة الماركا الاسبانية ان توقف الدوريات الاوروبية وبالاخص الدوري الفرنسي ودوري ابطال اوروبا يساعد بشكل كبير نادي باريس سان جيرمان في قضية لاعبه كيليان مبابي.
واضافت الصحيفة ان الظروف الحالية تساهم في شراء باريس سان جيرمان للوقت من اجل التفاوض مع مبابي في ظل الشلل الحاصل بسبب فيروس كورونا.
ويسعى الفريق الباريسي الى تجديد عقد اللاعب الفرنسي الذي ينتهي في العام 2022، في ظل الاهتمام الذي يتلقاه مبابي من عدد من الاندية الاوروبية وعلى راسها نادي ريال مدريد الاسباني.
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