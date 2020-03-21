غّلق 200 مركز دروس خصوصية لمنع انتشار "كورونا" ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن غّلق 200 مركز للدروس الخصوصية، بمراكز وقرى المحافظة، خلال حملات مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مديريات الأمن والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعي، تنفيذًا لقرار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضمن الاجراءات المتى تنفذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.



وأستعرض المحافظ مع اللجان المختصة بالمرور على سناتر الدروس الخصوصية بالتنسيق مع مديرية الأمن لضمان الغلق لكل السناتر، حيث تم حتى الأن غلق أكثر من 200 سنتر، مع متابعة مستمرة بالمدن والقرى لغلق أي سنتر لم يكن قد أدرج في الحصر الذي أعدته مديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز،ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس.



كما أستعرض محافظ بني سويف نتائج حملات الرقابة على الأسواق لمنع كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، وكافة الاشتراطات الصحية، وصلاحية السلع، ومنع كافة أشكال احتكار السلع خاصة السلع التي تشهد هذه الفترة زيادة في الطلب عليها مثل المطهرات ومستلزمات الوقاية، والاطمئنان بشكل دائم على توافر السلع الاساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة.



وأهاب محافظ بني سويف بكل المواطنين بضرورة الاهتمام والالتزام بكل الإجراءات الوقائية التي تنفذها الدولة، وأن الجميع يجب عليه التضافر والتعاون في سبيل إنجاح خطة الدولة لمواجهة احتمالية العدوى بالفيروس، مؤكدًا على ثقته في وعي المواطن السويفي خاصة في تقليل التجمعات والالتزام بالتعليمات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.



وراجع محافظ بني سويف مع المختصين الموقف الحالي لأعمال تطهير المصالح الحكومية والمساجد والكنائس والأسواق العامة، حيث تواصل الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية الصحة والمجتمع المدني باستمرار أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي، مع دعم مبادرات مجتمع مدني وشبابية لتطهير وتعقيم الأسواق العمومية.



وطالب محافظ بني سويف بالتعاون مع المجتمع المدني خاصة الجمعيات الأهلية التي تنتشر في كل قرية وعزبة، والرائدات الريفيات، والشباب المتطوع، بزيادة جهود التوعية ومحاولة الوصول لأكبر عدد من المواطنين، بالمدن والقرى.

